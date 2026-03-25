VIDEO & FOTO Benevento on fire verso il Cosenza | la squadra gialla vince la partitella e scatta la festa

Questa mattina il Benevento ha svolto un allenamento a porte aperte sul campo dell’Imbriani. Durante la sessione, la squadra gialla ha disputato una partitella vinta, e sono state scattate diverse foto e riprese video. La squadra si sta preparando in vista di possibili impegni ufficiali, mentre i tifosi assistono da vicino all’allenamento. La settimana potrebbe essere quella che porta il club di nuovo in serie B.

Tempo di lettura: 2 minuti Allenamento a porte aperte per il Benevento questa mattina sul prato dell’Imbriani in quella che potrebbe essere la settimana che precede il ritorno in serie B. Il ko di Monopoli non ha scalfito le certezze dei giallorossi che vedono l’obiettivo ormai da un paio di settimane dietro l’angolo. 11 punti di vantaggio ad appena 5 turni dalla fine sono un margine enorme da gestire e, Catania permettendo, domenica contro il Cosenza nel lunch match del Ciro Vigorito la Strega vuole chiudere i conti. I giallorossi scenderanno in campo conoscendo già il risultato degli etnei di scena sabato a Latina ed in caso di mancato successo dei siciliani, a quel punto alla Strega basterà battere il Cosenza per stappare lo spumante e festeggiare l’approdo in serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Benevento on fire verso il Cosenza: la squadra gialla vince la partitella e scatta la festa Articoli correlati VIDEO & FOTO/ Benevento, Mignani e Salvemini on fire all’Imbriani: non decolla la prevendita per il FoggiaTempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani davanti ai tifosi. VIDEO & FOTO/ Emozioni e applausi per l’amichevole Castelpoto-Benevento nel rinnovato “Simeone”Tempo di lettura: 2 minuti Pomeriggio in provincia per il Benevento che si è spostato a Castelpoto per inaugurare il campo sportivo “Generoso...