Durante la Viareggio Cup, l'attaccante dell'aretino ha segnato due gol decisivi che hanno contribuito alla vittoria della sua squadra. Nato nel 2010, il giocatore ha iniziato a giocare in giovane età e si è distinto nelle ultime partite del torneo. La sua prestazione ha attirato l'attenzione di diversi osservatori, rafforzando le speranze di un suo futuro tra i professionisti.

È nato l'1 luglio 2010, una settimana dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali in Sudafrica dopo la sconfitta a Johannesburg contro la Slovacchia. Ha iniziato a dare i primi calci al pallone nella società del Subbiano a 5 anni, l'anno dopo l'ultima competizione iridata disputata dalla nazionale azzurra fino a questo momento. Oggi il 15enne Federico Croci, nativo di Bibbiena, è uno dei talenti più promettenti del settore giovanile della Fiorentina, dove gioca con la squadra di due anni più grande di lui e due giorni fa si è regalato una giornata calcistica indimenticabile. Lo scorso lunedì 23 marzo, l'attaccante aretino ha siglato una doppietta nella finale della Viareggio Cup contro la squadra croata del Rijeka, trascinando la Fiorentina alla vittoria per 4-1 dopo i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Viareggio Cup, i gol dell'aretino Federico Croci fanno sognare la Fiorentina

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