Il 25 marzo 2026 è stata inaugurata a Villa Ada, nel centro di Roma, una strada intitolata a Mario Zagari. La cerimonia si è svolta in occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, firmati nel 1957. La strada si trova nel quartiere di Villa Ada, e l’evento ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti istituzionali.

Un nuovo viale dedicato a Mario Zagari è stato inaugurato a Villa Ada, nel cuore di Roma. La cerimonia si è svolta il 25 marzo 2026, data scelta per commemorare l’anniversario dei Trattati di Roma. L’iniziativa onora una figura chiave della storia politica italiana ed europea: partigiano, padre costituente e convinto europeista. L’intitolazione non è solo un atto di memoria, ma un segnale preciso sul ruolo dell’Italia nel progetto europeo. Una coscienza limpida tra Resistenza e Costituzione. Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura, ha ricordato la coerenza del personaggio che ha attraversato tutto il Novecento. Il funzionario ha descritto Zagari come una delle coscienze più rigorose della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale a Mario Zagari: il padre della pace e dell’Europa

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