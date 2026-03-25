Viaggiare in caso di guerra assicurazioni e polizze | cosa coprono

Durante i primi giorni di conflitto in Iran, molte persone italiane si sono trovate bloccate all’estero a causa di voli cancellati e restrizioni alle rotte aeree e turistiche. Questi eventi hanno portato alla luce le questioni legate alle assicurazioni di viaggio e alle coperture offerte dalle polizze in situazioni di guerra. La situazione ha evidenziato l’importanza di conoscere cosa prevedano le polizze prima di partire.

(Adnkronos) – Abbiamo ancora chiare in mente le immagini degli italiani bloccati all’estero, soprattutto nei primi giorni del conflitto in Iran, a causa di voli cancellati o chiusure degli spazi aerei e delle vie di comunicazione turistiche. Ma in questi casi, fare un’assicurazione viaggio serve? E quanto costa e cosa copre o non copre?. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati I rimborsi delle assicurazioni a rischio dopo il ciclone Harry: "Non coprono le mareggiate"L'allarme di Assoutenti: "L'obbligo non corrisponde a una copertura reale ed efficace dei rischi che colpiscono il territorio". Alleanza: polizze spostate, clienti costretti a viaggiareLa riorganizzazione interna di Alleanza Assicurazioni ha scatenato una forte reazione sindacale nel Salento. Aggiornamenti e notizie su Viaggiare in caso di guerra... Temi più discussi: Direttiva viaggi all-inclusive, dai rimborsi a voucher e cancellazioni: le nuove regole Ue; Dove potremo andare in vacanza d'estate con questa situazione internazionale?; Aperta la frontiera tra Emirati Arabi Uniti e Oman, le info su Viaggiare Sicuri; Volo interrotto a causa della chiusura dello spazio aereo? Pensiamo insieme alla tua prossima mossa. Scambiarsi casa come antidoto al carovita: «È l'unica opzione per viaggiare»Circa 12mila persone in Italia oggi fanno vacanze come ospiti in casa altrui per «risparmiare decine di migliaia di euro». Per molti, «è la sola via ... avvenire.it Conflitto in Iran: cosa fare in caso di viaggi e voli cancellatiL’attuale conflitto in Medio Oriente sta creando forti disagi a chi ha programmato un viaggio con scalo o destinazione in Iran, Emirati, Qatar, Oman, Israele e Paesi vicini, fino ad arrivare a Cipro. umbria24.it United Airlines annuncia una nuova fila "relax row" con posti "letto" in classe Economy #united #volare #viaggiaresempre #viaggiare #economy - facebook.com facebook