Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 25 marzo 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, permettendo agli automobilisti di avere dati aggiornati mentre si spostano in città e nelle zone limitrofe.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Pisana e Aurelia proseguendo in interna code qui per traffico tra cassie ABS Salaria Nomentana il rustica un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata opposta tra le uscite a piedi Tuscolana in direzione dello stesso raccordo code sulla Roma Fiumicino tra la Colombo e viale Isacco Newton e sulla Flaminia a partire da Corso Francia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea fl8 Roma Nettuno a causa di guasto ad un convoglio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a seguito di un incidente da ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook