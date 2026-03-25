Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:40 del 25 marzo 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, permettendo agli automobilisti di avere dati aggiornati mentre si spostano in città e nelle zone limitrofe.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Pisana e Aurelia proseguendo in interna code qui per traffico tra cassie ABS Salaria Nomentana il rustica un altro incidente rallenta il traffico in carreggiata opposta tra le uscite a piedi Tuscolana in direzione dello stesso raccordo code sulla Roma Fiumicino tra la Colombo e viale Isacco Newton e sulla Flaminia a partire da Corso Francia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea fl8 Roma Nettuno a causa di guasto ad un convoglio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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