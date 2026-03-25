Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 25 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi in città. Gli utenti possono consultare gli ultimi dati relativi al traffico e alle eventuali criticità sulla rete stradale locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl8 Roma Nettuno la circolazione sospesa tra Campoleone e Aprilia per guasto ad un treno ritardi limitazioni e cancellazioni per i treni regionali servizio in graduale ripresa invece sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia rallentato in precedenza per presenza di persone sui binari i treni Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti e veniamo al traffico partendo dal raccordo anulare dove permangono code a tratti in carreggiata esterna da Roma Fiumicino fino alla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione perché è in transito sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a seguito di un incidente da ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook