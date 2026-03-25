Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 25 marzo 2026, la Regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie della città. L'aggiornamento si inserisce in un quadro di monitoraggio continuo della mobilità urbana.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi di Aprilia restano disagi sulla Pontina al momento ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per via Laurentina in direzione di là Ci possiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria avanti tra Bufalotta e La Rustica rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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