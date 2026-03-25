Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 25 marzo 2026, la Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di una piattaforma che fornisce informazioni in tempo reale sui principali snodi stradali e sulle condizioni del traffico nella capitale. L'aggiornamento riguarda le condizioni del traffico, eventuali incidenti e chiusure di strade che interessano la rete cittadina.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud a causa di un incidente Ci sono code tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione Napoli un altro incidente avvenuto nei pressi di Aprilia sta provocando disagi sulla Pontina con Nicolò una mente a partire dal bivio per via Laurentina in direzione di Latina ci possiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta Roma Teramo Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina segnalato un incidente tra via... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook