Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 25 marzo 2026, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e alla circolazione. L'aggiornamento riguarda le eventuali variazioni o disservizi che potrebbero influenzare il traffico nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Portonaccio e via Togliatti Verso il raccordo anulare raccomandiamo la dovuta prudenza e ci spostiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis tra Nomentana e Roma per Amò riguardo le principali consolari code sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino al Raccordo mentre sulla Salaria per la presenza di un cantiere si procede a rilento... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio in fattura per un incidente sulla... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook