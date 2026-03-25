Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 25 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso una comunicazione riguardante la viabilità nella regione Lazio, con aggiornamenti sulla mobilità nella zona di Roma. La società ha fornito le ultime notizie sulla situazione del traffico e eventuali disservizi in tempo reale, offrendo informazioni utili per chi si sposta in città e dintorni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla tratto Urbano della Roma Teramo chiude all'altezza del raccordo anulare in direzione tangenziale est con ripercussioni sul Raccordo Anulare in interna code a partire dalla Nomentana è in esterna coda a partire dalla Prenestina e siamo sul raccordo anulare esterna si rallenta ma per traffico intenso tra le uscite Ardeatina è diramazione Roma sud ci spostiamo sulla statale Pontina per un incidente si sono formate code all'altezza di Spinaceto in direzione raccordo anulare In che nella trasporto marittimo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook