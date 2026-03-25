Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 12 | 25
Il servizio di Astral infomobilità segnala le condizioni della viabilità a Roma e nel Lazio alle 12:25 del 25 marzo 2026. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral, che fornisce aggiornamenti sulle condizioni del traffico e sulle eventuali situazioni di disagio lungo le principali vie della regione.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla coda all'altezza del raccordo anulare in direzione tangenziale est con ripercussioni sul Raccordo Anulare in interna coda a partire dalla Nomentana in esterna dalla Prenestina proseguiamo lungo la carreggiata esterna si rallenta qui ma per traffico intenso tra l'uscita Laurentina diramazione Roma sud ci spostiamo sulla carreggiata interna incidente risolto con le residue tra le uscite Cassia Veientana e Flaminia le altre notizie del trasporto pubblico capitolino sulla linea B della metropolitana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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