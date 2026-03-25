Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 25 marzo 2026, il sistema di informazione sulla viabilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sul traffico a Roma. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito le ultime notizie sulla situazione delle strade e delle arterie principali della città, offrendo dati in tempo reale sulla circolazione e eventuali disagi.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e un'apertura l'incidente sulla statale Pontina Aprilia è in via di risoluzione con smaltimento 3 via Mascagni e via Nettunense direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna si rallenta per traffico dalla Nomentana Tiburtina file dalla diramazione Roma Sud alla per rallentamenti tra Laurentina e Pontina in esterna si rallenta tra Cassia Veientana e Casal del Marmo a seguire tra Roma Fiumicino e Laurentina ed alla Prenestina alla Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Togliatti al bivio per la tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook