Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 25 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La rete di trasporti e le strade della regione sono monitorate dall’azienda, che fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi, lavori in corso o incidenti che potrebbero influenzare gli spostamenti. La comunicazione riguarda principalmente le condizioni di traffico e le eventuali deviazioni in atto.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente è una tra le uscite Roma Fiumicino e la Pisana circolazione regolare e proseguiamo lungo la carreggiata interna del raccordo anulare si rallenta a cui per traffico all'altezza dell' Aurelia poi code dalla Flaminia alla Salaria e si procede a rilento tra Nomentana e Tiburtina più avanti file dalla Casilina all'appia in esterna code tra Flaminia Cassia Veientana a seguire Si procede a rilento tra 1 e le puntine dalla Prenestina la Tiburtina sulla mano della Roma Teramo risolto l'incidente tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook