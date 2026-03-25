Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 08 | 40

Alle prime luci del 25 marzo 2026, alle 8:40, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali interruzioni o rallentamenti in atto, offrendo informazioni utili ai cittadini per gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare un incidente in interna è la causa delle code tra l'uscita Roma Fiumicino e la Pisana proseguiamo lungo la carreggiata interna del raccordo anulare si rallenta qui per traffico intenso dalla diramazione Roma nord da Nomentana a seguire i file dalla Casilina la lentamente dalla Laurentina alla Roma Fiumicino in esterna traffico rallentato tra Cassia e puntina poi dalla per la diramazione Roma sud e si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo un incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via Tiburtina qui a causa ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook