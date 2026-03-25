Via Torre dell’Astrologo o meglio Via degli Stroppi

Via Torre dell’Astrologo, più conosciuta come Via degli Stroppi, è il luogo di un episodio che si è verificato di recente. La strada, che si trova nel centro storico, ha visto coinvolti alcuni residenti e commercianti in una situazione che ha attirato l’attenzione delle autorità. La vicenda si è svolta nel corso di una giornata, con interventi di polizia e cittadini presenti sul posto.

Un giorno, Tommasino, sapendo che mio padre aveva da poco cambiato casa, gli chiese dove abitasse ora. Mio padre, di carattere molto spiritoso ed allegro, gli rispose: Tommasino, vedi che io abito in via Torre dell’Astrologo, ma ho dovuto dare un’altra denominazione alla strada e ti spiego il perché: l’ho dovuta denominare Via degli Stroppi, per un semplice motivo: in quella via abito io che sono zoppo, accanto a me abita una certa Paolina, che la figlia grande aveva sposato il Dott. CAMPANELLA che faceva servizio all’Ufficio Sanitario di Manfredonia, anche lei zoppa. Di fronte, abitava un Certo STOLA Fedele, che vendeva il cemento, calce, gesso ed altro materiale per muratura, anche lui zoppo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Via Torre dell’Astrologo o meglio Via degli Stroppi Articoli correlati Simon and the stars, l'astrologo tv dopo Affari Tuoi a Viterbo al San LeonardoLa sera di venerdì 9 gennaio il noto astrologo Simon and the stars, ancora fresco dalla partecipazione alla puntata speciale di Affari Tuoi della... Perugia, a San Valentino visita romantica alla Torre degli SciriA San Valentino via dei Priori si accende con una serie di iniziative e appuntamenti dedicati agli innamorati proposti dall'associazione Priori aps,...