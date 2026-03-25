via del porcellana il cantiere infinito vede la fine foto

Gli uffici comunali di Palazzo Vecchio hanno comunicato che i lavori in via del Porcellana sono prossimi al completamento. Il cantiere, iniziato diversi mesi fa, è stato oggetto di numerose proteste da parte dei residenti, che hanno criticato i ritardi nelle operazioni di ristrutturazione. La fine dei lavori è prevista a breve, secondo quanto dichiarato dagli enti responsabili.

“I lavori in via del Porcellana sono in dirittura di arrivo”. È quanto precisano oggi, mercoledì 24 marzo, gli uffici comunali di Palazzo Vecchio, in merito ad un cantiere stradale che va avanti da mesi e nei confronti del quale i cittadini della zona si sono ampiamente lamentati, per lentezza dei lavori, sporcizia e stato di abbandono. Il tratto della strada compreso via Palazzuolo-via della Scala “è stato oggetto sia di interventi sui sottoservizi (Publiacqua) sia dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra da parte dell’amministrazione comunale. Durante questa ultima lavorazione sono insorti problemi con le ditte vincitrici della gara di appalto risolti a gennaio e da quel momento i lavori sono andati avanti senza interruzioni”, si precisa oggi da Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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