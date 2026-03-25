Questo pomeriggio, dalle 17 alle 18:30, presso la sede di Capodimonte della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale si terrà il quarto incontro di

Questo pomeriggio, dalle 17 alle 18:30, la Sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, nella sede napoletana di Capodimonte, in viale Colli Aminei 2, ospiterà il quarto appuntamento di "Vesperies" che vedrà come protagonista padre Enzo Fortunato. Il termine "Vesperies", che rimanda alle lezioni pomeridiane tenute dai Maestri nelle università del Medioevo, identifica oggi uno spazio di dialogo tra la Chiesa e la società contemporanea. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'ISSR Donnaregina, l'Azione Cattolica e la Pastorale Universitaria dell'Arcidiocesi di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Vesperies con padre Enzo Fortunat

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