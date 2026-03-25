Vertice sul caso ’Frutti dei sogni’ | L’azienda fornisca risposte chiare

Un vertice sul caso 'Frutti dei sogni' si è tenuto per chiedere all’azienda chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di chiudere l’attività il prossimo 30 giugno. Le autorità hanno richiesto spiegazioni precise riguardo alle ragioni che hanno condotto alla sospensione delle operazioni e alle eventuali conseguenze per i lavoratori coinvolti. La discussione si è focalizzata sulla necessità di ricevere risposte dettagliate.

Conoscere le ragioni che hanno determinato l’annuncio della cessazione dell’attività al 30 giugno prossimo. "Chiediamo, in tempi rapidi, la convocazione di un altro incontro all’unità di crisi regionale alla presenza anche dell’azienda". Così le organizzazioni sindacali Flai Cgil e Fai Cisl, con i rispettivi segretari Andrea Biagianti (nella foto) e Gabriele Coppi, al termine del tavolo istituzionale per Frutti dei sogni srl, a Rigomagno di Sinalunga. Un incontro online con la partecipazione anche del consigliere regionale Valerio Fabiani, delegato alle crisi aziendali, della presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, del sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertice sul caso ’Frutti dei sogni’: "L’azienda fornisca risposte chiare" Articoli correlati Leggi anche: Vertice in prefettura sul caso Fullservice, Marrapodi: "L'azienda si impegna a saldare gli arretrati" Leggi anche: Fondi per il funzionamento della Teb T2, Avs porta il caso in Parlamento: “Servono risposte chiare” Contenuti e approfondimenti su Vertice sul caso 'Frutti dei sogni'... Discussioni sull' argomento Vertice sul caso ’Frutti dei sogni’: L’azienda fornisca risposte chiare; Guida Frutto Control Blox Fruits: Mosse, Combo e Come Ottenerlo; Epatite A, contro il contagio vertice in prefettura: 'Piu' controlli e vaccini'. L’assenza di un vertice unitario e di una base autorevole probabilmente ha fatto sì che cosa nostra non fosse più un interlocutore tale da potere dialogare, alla pari, con la politica. Tuttavia, il controllo delle amministrazioni comunali è proprio quello che consen - facebook.com facebook Indagine su società Caroccia, vertice tra inquirenti a Roma. Delega alla Gdf per accertare natura denaro utilizzato per le Srl #ANSA x.com