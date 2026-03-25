Vertice sul caso ’Frutti dei sogni’ | L’azienda fornisca risposte chiare

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vertice sul caso 'Frutti dei sogni' si è tenuto per chiedere all’azienda chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di chiudere l’attività il prossimo 30 giugno. Le autorità hanno richiesto spiegazioni precise riguardo alle ragioni che hanno condotto alla sospensione delle operazioni e alle eventuali conseguenze per i lavoratori coinvolti. La discussione si è focalizzata sulla necessità di ricevere risposte dettagliate.

Conoscere le ragioni che hanno determinato l’annuncio della cessazione dell’attività al 30 giugno prossimo. "Chiediamo, in tempi rapidi, la convocazione di un altro incontro all’unità di crisi regionale alla presenza anche dell’azienda". Così le organizzazioni sindacali Flai Cgil e Fai Cisl, con i rispettivi segretari Andrea Biagianti (nella foto) e Gabriele Coppi, al termine del tavolo istituzionale per Frutti dei sogni srl, a Rigomagno di Sinalunga. Un incontro online con la partecipazione anche del consigliere regionale Valerio Fabiani, delegato alle crisi aziendali, della presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, del sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

vertice sul caso 8217frutti dei sogni8217 l8217azienda fornisca risposte chiare
© Lanazione.it - Vertice sul caso ’Frutti dei sogni’: "L’azienda fornisca risposte chiare"

Articoli correlati

Leggi anche: Vertice in prefettura sul caso Fullservice, Marrapodi: "L'azienda si impegna a saldare gli arretrati"

Leggi anche: Fondi per il funzionamento della Teb T2, Avs porta il caso in Parlamento: “Servono risposte chiare”

Contenuti e approfondimenti su Vertice sul caso 'Frutti dei sogni'...

Discussioni sull' argomento Vertice sul caso ’Frutti dei sogni’: L’azienda fornisca risposte chiare; Guida Frutto Control Blox Fruits: Mosse, Combo e Come Ottenerlo; Epatite A, contro il contagio vertice in prefettura: 'Piu' controlli e vaccini'.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.