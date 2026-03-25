Verso Turandot Il foyer del Giglio apre alla storia

Domani alle 19, nel foyer del Teatro del Giglio, si terrà una conferenza con Emanuele Senici. L’evento si inserisce nella presentazione della produzione di Turandot, con un focus sulla storia e le origini dell’opera. I partecipanti potranno ascoltare approfondimenti e dettagli sulla rappresentazione che andrà in scena prossimamente. L’iniziativa si svolge in un contesto di incontri culturali dedicati al teatro e alla musica.

Domani alle 19, nel foyer del Teatro del Giglio, è in programma la conferenza di Emanuele Senici e Andrea Balestri dal titolo “Turandot sugli schermi, 1958-2023”, nuovo appuntamento di “Verso Turandot”, percorso di approfondimento sull’ultimo, incompiuto capolavoro pucciniano realizzato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in stretta sinergia con il Centro Studi Giacomo Puccini e la Fondazione Giacomo Puccini. La conferenza illustra la storia audiovisiva di Turandot, dalla trasmissione televisiva dagli studi RAI di Milano del 1958 per il centenario della nascita di Puccini, che vide protagonisti Lucille Udovich, Franco Corelli e Renata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso Turandot. Il foyer del Giglio apre alla storia Articoli correlati Verso Turandot. Manuel Rossi al foyer del GiglioManuel Rossi sarà protagonista giovedì 26 febbraio (ore 18, foyer Teatro del Giglio, ingresso libero e gratuito) della conferenza dal titolo “Miti di... ’Verso Turandot’. Nuovo appuntamento al Teatro del GiglioGrandi ospiti per un incontro che vede al centro uno dei capolavori firmati Giacomo Puccini: ’Turandot’. Tutto quello che riguarda Verso Turandot Argomenti discussi: Verso Turandot. Il foyer del Giglio apre alla storia. Verso Turandot. Il foyer del Giglio apre alla storiaDomani alle 19, nel foyer del Teatro del Giglio, è in programma la conferenza di Emanuele Senici e Andrea Balestri dal titolo Turandot sugli schermi, 1958-2023, nuovo appuntamento di Verso Turando ... lanazione.it Verso Turandot, al Giglio la musicologa Deborah Burton della Boston UniversityAppuntamento giovedì (12 marzo) alle 19 nel foyer del teatro. Affronterà il tema degli enigmi sul finale dell'opera ... luccaindiretta.it