A Veroli si svolgeranno due spettacoli al Teatro Comunale nel fine settimana. Il primo, sabato 28 marzo, è uno spettacolo fuori programma intitolato “Sik Sik, l'artefice magico & Amicizia”. Lo spettacolo è considerato una delle opere più rappresentative del teatro eduardiano.

Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro Comunale Veroli: sabato 28 marzo è previsto uno spettacolo fuori cartellone: “Sik Sik, l'artefice magico & Amicizia” che è una pietra miliare del teatro eduardiano. Sik Sik è uno spiantato illusionista che gira di piazza in piazza esibendosi con la moglie Giorgetta, affaticata dalla gravidanza e Nicola che gli fa da spalla. L’imprevista assenza di quest'ultimo porterà Sik-Sik a scegliere di sostituirlo con Rafele, uno sprovveduto a cui interessano solo i soldi. La comicità di questa commedia si basa sul fallimento della performance illusionistica e sulla incomprensione linguistica che ne determina l'esito finale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Veroli, in scena "Sik Sik, l'artefice magico & Amicizia”

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