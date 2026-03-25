Veritas chiede aiuto alla prefettura | Razzi nei cassonetti si rischiano gli arti

Veritas, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti urbani, ha chiesto l'intervento della prefettura a causa di ritrovamenti di razzi tra i rifiuti. Si tratta di oggetti come batterie, bombole semivuote e altri contenitori che potrebbero esplodere, creando un rischio per la sicurezza pubblica. La presenza di questi materiali è stata segnalata più volte tra i cassonetti della città.

Razzi di segnalazione tra i rifiuti. Ora Veritas si rivolge alla prefettura. «È un pericolo per l'incolumità pubblica il ritrovamento nei rifiuti urbani di razzi, batterie, bombole semivuote o altri contenitori che possono esplodere - commenta l'azienda partecipata dell'igiene ambientale e del servizio idrico - Chi getta questi oggetti (sono rifiuti speciali e per questo il conferimento e il successivo smaltimento devono seguire altre strade) adotta comportamenti sconsiderati ed è responsabile di quello che può accadere a causa del gesto». Veritas parla di un'emergenza. «Va trovata una soluzione». Nei primi due mesi del... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Veritas chiede aiuto alla prefettura: «Razzi nei cassonetti, si rischiano gli arti» Articoli correlati Lotta al crimine e prevenzione: la Prefettura chiede aiuto all'Esercito ItalianoL’Esercito come presidio di valori e strumento operativo al servizio della sicurezza pubblica. Licenziamenti alla Chart VRV, si attiva anche il sindaco (che chiede aiuto alla Regione)Anche il sindaco Daniel Siccardi è sceso in piazza per confrontarsi coi lavoratori e cercare di trovare soluzioni per salvare i posti di lavoro...