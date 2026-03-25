A Giugliano, un gruppo di giovani ha forzato uno degli ingressi del cinema Moderno di piazza Municipio, ancora da inaugurare, e ha causato danni all’interno della struttura. L’episodio si è verificato di recente e i responsabili sono rimasti ignoti. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha suscitato scalpore tra i residenti.

Vergogna a Giugliano. Un gruppo di ignoti - tutti giovanissimi - ha forzato uno degli ingressi del cinema Moderno di piazza Municipio per compiere un raid vandalico. Diversi i danni inflitti alla struttura. I balordi hanno staccato una lampada di sicurezza, scavato un buco nella parete e srotolato un idrante. Per non destare sospetti, i ragazzi sono entrati nell'edificio dalla porta anti-panico, situata nel vicoletto laterale della piazza. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e documentato i danni. La baby-gang è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Vergogna a Giugliano, baby-gang vandalizza il cinema Moderno ancora da inaugurare

Articoli correlati

Baby Gang arrestato ancora, il trapper più ascoltato d’Italia è di nuovo in manette (le accuse sono gravi)Mouhib Zaccaria, conosciuto dal pubblico con il nome d’arte Baby Gang, è finito nuovamente in manette.

Tredicenne rapinato da una baby gang in zona Bocconi a Milano, salvato da un agente fuori servizioUn tredicenne di Milano assalito da una baby gang è stato salvato da un agente fuori servizio.