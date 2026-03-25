Verde pubblico via al taglio dell’erba in città | decisi più passaggi fino all’autunno

Da marzo è ripreso nel comune di Pisa il servizio di taglio dell’erba nel verde pubblico. La manutenzione prevede più passaggi fino all’autunno, con interventi programmati periodicamente per mantenere gli spazi verdi. Le operazioni interesseranno varie aree della città, con cadenza regolare secondo un calendario stabilito dall’amministrazione comunale.

Pisa, 25 marzo 2026 – Con l’inizio del mese di marzo è ripartito nel comune di Pisa il servizio programmato di taglio dell’erba sopra e sotto i marciapiedi, comprese le piccole aiuole e le formelle degli alberi, oltre agli interventi sui cigli stradali e nelle scarpate, attività curata da Pisamo sulla base della programmazione definita dall’Amministrazione comunale. Il servizio è iniziato il 2 marzo e proseguirà per tutta la stagione vegetativa, con interventi organizzati secondo un calendario suddiviso per zone della città e con passaggi ripetuti fino all’autunno, quando la crescita dell’erba rallenta e le condizioni meteo non consentono più di lavorare con continuità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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