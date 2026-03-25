Verde pubblico ai 29 lavoratori in sciopero non bastano i chiarimenti del Comune | è scontro
A Foggia, i 29 lavoratori del settore verde hanno deciso di proseguire lo sciopero nonostante i chiarimenti ricevuti dall’amministrazione comunale. La vertenza tra le parti resta aperta e il confronto continua a manifestarsi con tensioni sul tema delle condizioni lavorative e delle esigenze del personale. Nessuna soluzione immediata è stata raggiunta e le parti rimangono distanti sulle prossime mosse.
Non accenna a placarsi il confronto tra i lavoratori del verde e l’amministrazione comunale di Foggia. Da una parte i dipendenti, rappresentati da Angela Villani della Filcams-Cgil, dall’altra l’amministrazione e l’assessora con delega al verde Lucia Aprile. Il nodo della questione riguarda i compensi e le condizioni contrattuali previste nel nuovo bando per la gestione del verde pubblico, che continua ad alimentare tensioni e proteste. Secondo la posizione sindacale, nel bando mancherebbe una clausola fondamentale: quella che obbligherebbe le aziende aggiudicatarie a trasformare i contratti dei lavoratori da part-time a full-time.Clausola che - per inciso - non è previsto dalla legge, spiega Aprile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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