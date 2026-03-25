Verde pubblico ai 29 lavoratori in sciopero non bastano i chiarimenti del Comune | è scontro

A Foggia, i 29 lavoratori del settore verde hanno deciso di proseguire lo sciopero nonostante i chiarimenti ricevuti dall’amministrazione comunale. La vertenza tra le parti resta aperta e il confronto continua a manifestarsi con tensioni sul tema delle condizioni lavorative e delle esigenze del personale. Nessuna soluzione immediata è stata raggiunta e le parti rimangono distanti sulle prossime mosse.