A Milano ci sono indirizzi poco pubblicizzati che non appaiono nelle guide turistiche, ma restano frequentati da chi cerca qualità senza compromessi. Tra questi, alcuni locali e negozi sono sconosciuti ai più, anche se continuano ad attrarre clienti abituali. La città conserva spazi nascosti dove il dettaglio e l’autenticità sono i principali ingredienti.

Life&People.it A Milano esistono indirizzi che non compaiono nelle guide, eppure continuano ad essere frequentati da chi cerca qualità senza compromessi. Nella boutique Vera Persiani non si entra per curiosità, ma per fiducia e, spesso, ci si torna per anni. Ridurrla ad una semplice boutique di l i ngerie sarebbe limitante. La storia che si sviluppa attorno a questo nome è più sottile: riguarda il modo in cui un mestiere artigianale riesce a mantenere intatta la propria identità ed è in questo senso che ha davvero senso chiedersi chi sia la fondatrice. Le origini: la boutique Persiani non nasce come “brand”. Quando Vera Persiani apre il suo laboratorio a Milano alla fine degli anni Sessanta, il contesto è completamente diverso da quello attuale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Vera Persiani: il valore del dettaglio che non ha bisogno di farsi notare

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