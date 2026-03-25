Nella provincia di Sondrio, a partire dal tardo pomeriggio, sono previste condizioni meteorologiche avverse con vento forte e temporali, che potrebbero essere accompagnati da grandinate. In risposta a queste previsioni, le autorità di protezione civile e Arpa Lombardia hanno emesso un'allerta gialla per la zona. La situazione interessa anche altre aree della Lombardia, con possibili ripercussioni sul traffico e sulla sicurezza pubblica.

Un veloce fronte di aria fredda valicherà le Alpi nel corso della serata di oggi, mercoledì 25 marzo, apportando precipitazioni su parte della regione ma soprattutto un generalizzato rinforzo del vento da Nord. Nel dettaglio dei fenomeni attesi, si prevedono dal pomeriggio precipitazioni a carattere sparso su Alpi e Prealpi, con veloce e successiva attivazione anche su parte della pianura e sull’Appennino entro la serata. Si sottolinea come le precipitazioni siano previste a prevalente carattere di rovescio e con possibilità di veloci temporali, ai quali potranno essere associate grandinate di piccole dimensioni. Riguardo il vento, intorno a... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Vento forte in arrivo in provincia di Sondrio: diramata un'allerta gialla

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