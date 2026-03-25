In un mercato turistico globale caratterizzato da una fluidità estrema e da dinamiche sempre più imprevedibili, la differenza tra un semplice intermediario e un partner affidabile risiede nella profondità delle sue radici. Viaggi del Mappamondo lo sa bene e, per riaffermare il proprio ruolo di leader sulla lunga gittata, ha appena concluso la ventesima edizione di “Mappamondo Around Italy”, lo storico roadshow che quest’anno ha attraversato l’Italia toccando le piazze di Palermo, Catania, Monza e Como. L’iniziativa non è stata solo la celebrazione di un ventennale prestigioso, ma un vero e proprio laboratorio tecnico operativo. Al centro della scena, due degli asset più strategici della programmazione del tour operator: la Thailandia e Bali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Vent’anni di “Mappamondo Around Italy”

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Una raccolta di contenuti su Mappamondo Around Italy

Temi più discussi: Viaggi del Mappamondo, vent’anni di roadshow; Mappamondo around Italy prosegue la corsa: Thailandia e Bali al centro; Mappamondo Around Italy: concluso il roadshow dedicato alle adv; MSC Crociere annuncia la creazione di MSC Creative Studios.

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Mappamondo around Italy prosegue la corsa: Thailandia e Bali al centroViaggi del Mappamondo ha appena concluso la ventesima edizione del roadshow Mappamondo around Italy, con tappe a Palermo, Catania, Monza e Como. travelquotidiano.com

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