Numerose segnalazioni provenienti dal territorio evidenziano la presenza di auto abbandonate lungo le strade, oltre a marciapiedi e piazze sporche. L’amministrazione comunale ha ricevuto richieste per interventi di pulizia sia delle aree verdi che delle superfici urbane. La situazione ha portato a un aumento delle valutazioni sulla gestione dello spazio pubblico nella zona.

Segnalazioni dal territorio e richieste all’amministrazione comunale di pulizia sia del verde che dei marciapiedi. Una protesta riguarda la fermata dell’autobus sotto via Sommovigo, in via Sarzana, da risistemare. I cittadini lamentano le condizioni precarie della fermata dove transitano autobus di linea molti utilizzati come il numero 11 e la P: il marciapiede, dove la gente non riesce più a sostare, ormai è quasi invisibile, ricoperto di terra che arriva dalla scarpata e quando piove impossibile passare perché la terra diventa fango. L’erba è altissima e questo favorisce gesti di incivili che buttano lattine, bicchieri di carta e buste anche voluminose con spazzatura che attira i ratti e animali selvatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vecchie auto abbandonate. Marciapiedi e piazze da pulire

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