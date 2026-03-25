Vaz Yildiz Esposito Motta Diao | la Serie A è dei giovani Mentre Thuram è svanito

Nel weekend di calcio italiano, sette giovani calciatori hanno preso parte alle partite di Serie A, formando la maggior parte delle formazioni titolari. Tra questi, alcuni hanno contribuito con gol e assist, mentre altri hanno dimostrato sicurezza in difesa o a centrocampo. Nel frattempo, un calciatore esperto ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, attirando l’attenzione dei media.

La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti della settimana sportiva. Dicono: la Serie A è un campionato per vecchi. Mica vero. Per carità, di calciatori anzianotti che dominano la scena ce ne sono un po’. Uno su tutti: Luka Modric. Ma lui è fuori categoria. Lui ha un piede, una testa e un cuore che si fanno beffe dell’età, perciò è sbagliato prenderlo a esempio: è unico, non paragonabile a nessun altro. Poi, però, ci sono i giovani. Prendete l’ultima giornata e annotate: Robinio Vaz (Roma) classe 2007; Yildiz (Juve), Esposito (Inter), Motta (Lazio), Diao (Como) classe 2005; Paz (ancora Como), Ndour (Fiorentina) classe 2004. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vaz, Yildiz, Esposito, Motta, Diao: la Serie A è dei giovani. Mentre Thuram è svanito... Articoli correlati Yildiz, Vaz e Diao: i tre ragazzi terribili della corsa ChampionsComo, Juventus e Roma: tre squadre in tre punti, un solo posto utile per la qualificazione in Champions League. Diretta gol Serie A: Como Pisa 1-0, la sblocca DiaoCalciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey...