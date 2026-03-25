Vautours Avvoltoi di Roberto Serpi alla Sala Mercato | chi siamo quando smettiamo di essere utili?

Dal 26 al 29 marzo presso la Sala Mercato si svolge lo spettacolo “Vautours (Avvoltoi)”, scritto da Roberto Serpi. L’opera affronta il tema del lavoro e delle sue implicazioni sull’identità personale, evidenziando le conseguenze che si verificano quando il lavoro scompare o viene rifiutato. La rappresentazione è caratterizzata da toni forti e un linguaggio diretto, focalizzandosi sulle dinamiche tra individuo e società.

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo alla Sala Mercato va in scena “Vautours (Avvoltoi)”, uno spettacolo feroce e tagliente sul valore identitario del lavoro e sul vuoto che si spalanca quando esso viene meno. In un luogo indefinito, sepolto nel ventre di un sotterraneo spoglio, tre uomini si aggirano come spettri di un’umanità deragliata. Sono disoccupati in una società in cui il lavoro è l’unica cosa che conta: esclusi, espulsi dal meccanismo produttivo, dimenticati dal mondo. Un tempo, ricordano, quando avevano un posto in azienda, erano qualcuno; ora, senza lavoro, non sono più niente. Da qui parte lo spettacolo di Roberto Serpi, interpretato da Roberto Serpi, Federico Vanni e Ivan Zerbinati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Vautours (Avvoltoi)” di Roberto Serpi alla Sala Mercato: chi siamo, quando smettiamo di essere utili? Articoli correlati Gennaio senza alcol: che cosa succede davvero al corpo e alla mente quando smettiamo di bere per un meseDopo settimane di brindisi, pranzi che si prolungano fino a cena e un consumo di alcol spesso più frequente del solito, sempre più persone scelgono... Quello che resta, quando smettiamo di reprimerciEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Contenuti utili per approfondire Roberto Serpi Discussioni sull' argomento Teatro del Parco: martedì 31 marzo a TOP Theatre of the People va in scena va in scena Vautours (Avvoltoi), uno spettacolo che si dipana come un giallo dell’anima; Una riga nera al piano di sopra, al Piccolo Bellini di Napoli, dal 24 al 29 marzo 2026; Vautours arriva al Piccolo Bellini, il nuovo spettacolo indaga lavoro e identità: tre uomini davanti al vuoto; Dal Teatro Nazionale arrivano gli spettacoli di primavera. Teatro Nazionale Genova, alla Sala Mercato arrivano gli Avvoltoi di Roberto Serpi tra lavoro perduto, sarcasmo e solitudine (P.Fizzarotti)Un seminterrato, tre uomini di mezza età rimasti senza lavoro, un vecchio telefono a disco che sembra respirare insieme ai personaggi e un’attesa che consuma ogni equilibrio. Da giovedì 26 a domenica ... farodiroma.it Teatro Bellini di Napoli. . Roberto Serpi ci racconta Vautours (Avvoltoi), in scena al Piccolo Bellini fino a domenica 22 marzo. In un ambiente sotterraneo, senza finestre e senza orizzonti, vivono tre uomini che hanno perso l’unica cosa che li teneva in piedi: il la - facebook.com facebook