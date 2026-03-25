Varco elettronico a San Carlo È polemica

A Todi è stato installato un nuovo varco elettronico all’ingresso di San Carlo, portando così a due le postazioni di controllo elettronico nel centro storico. L’intervento è stato completato lunedì dall’amministrazione comunale, che ha aggiunto questa nuova infrastruttura al dispositivo già esistente presso il Tempio della Consolazione. La decisione ha generato reazioni di varia natura tra i residenti e i visitatori.

TODI – Varco elettronico anche all’inizio di San Carlo, ed è già polemica. Nella giornata di lunedì l’amministrazione comunale ha ultimato l’installazione del varco che va ad aggiungersi a quello già operante all’altezza del Tempio della Consolazione. Entrambi erano previsti nel piano del traffico ma ben pochi cittadini ne erano a conoscenza. "La gestione dei varchi elettronici – afferma il sindaco Ruggiano – assicurerà la necessaria vivibilità ai residenti nel cuore antico della città e una più corretta fruibilità dei parcheggi a loro riservati. Sono stati introdotti in parallelo al potenziamento delle aree di sosta intorno alle mura, alla realizzazione di nuovi sistemi di risalita meccanizzata e all’introduzione del servizio di bus gratuiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Varco elettronico a San Carlo. È polemica Articoli correlati Leggi anche: Niente strada per San Carlo Acutis: scoppia la polemica dopo il “no” ufficiale Leggi anche: Ztl Città Alta, Berlanda: “Valutiamo l’apertura di un secondo varco da Porta San Lorenzo”