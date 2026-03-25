, 25 marzo 2026. Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera. Trama e anticipazioni. Il giovanissimo Thomas Ruscica, uno dei coraggiosi volontari che aiutavano La Barbera a contrastare il racket della droga a Catania, viene trovato brutalmente ucciso nel capanno dello stabilimento balneare in cui lavorava. È una morte che commuove profondamente Vanina e la sua squadra, che avevano avuto modo di conoscere il ragazzo e apprezzarne il percorso di redenzione dalla droga. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

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Ecco una piccola anticipazione di quello che vedremo stasera nell’ultima puntata di Vanina Pronti per il gran finale Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e in streaming su #MediasetInfinity #Vanina #SecondaStagione #anticipazione #GiusyBuscemi # - facebook.com facebook

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