Vallesaccarda nel mirino dei malviventi | un' escalation di rapine che non risparmia nemmeno i bambini

Vallesaccarda è al centro di una serie di rapine che coinvolgono anche minori. I malviventi, che indossano abiti chiari e copricapi per non essere riconosciuti, si spostano tra campi e boschi, evitando i sistemi di sicurezza elettronici installati nelle zone interessate. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati negli ultimi tempi nella zona.

Il primo cittadino Archidiacono chiede interventi urgenti: «Ogni nuova denuncia è una ferita». La questione finisce sul tavolo del Comitato provinciale per la Sicurezza Vestiti in modo anonimo, con indumenti chiari e copricapi che ne celano i tratti, si muovono come fantasmi tra i campi e il bosco, aggirando sistematicamente i dispositivi di controllo elettronico. Il piccolo comune irpino di Vallesaccarda è alle prese ormai da diversi giorni con una serie di intrusioni nelle abitazioni private, orchestrate da soggetti che dimostrano una familiarità inquietante con la morfologia del territorio. L'episodio più recente risale alla notte precedente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Vallesaccarda nel mirino dei malviventi: un'escalation di rapine che non risparmia nemmeno i bambini Articoli correlati Minimarket nel mirino: due rapine in trenta minuti. Malviventi spaccano vetrina e aggrediscono commercianteIl primo episodio si è verificato intorno alle 20:30 in largo Girolamo da Montesarchio, dove un cittadino marocchino di 29 anni, in evidente stato di... Raffica di furti in auto e abitazioni, Empoli nel mirino dei malviventi. “Rubata la fede nuziale, che dolore”Empoli, 25 marzo 2026 – «Stavolta hanno portato via la cosa a cui tenevo di più: la fede della mia cara moglie scomparsa.