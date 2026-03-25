Il ministro dell’istruzione ha commentato un episodio avvenuto presso un istituto comprensivo della provincia di Bergamo, definendolo di una gravità sconvolgente. Ha inoltre annunciato l’intenzione di approvare al più presto nuove norme mirate a contrastare la criminalità giovanile. La vicenda riguarda un fatto verificatosi nell’area di Trescore Balneario, di cui si stanno ancora raccogliendo dettagli.

“Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l'Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l'educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica. Oggi a Parigi, porrò la questione presso l'evento di lancio del Report 2026 GEM - Global Education Monitoring dell'Unesco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Valditara: “Quanto accaduto a Trescore Balneario di una gravità sconvolgente. Approvare rapidamente le norme contro la criminalità giovanile”

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