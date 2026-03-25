Vai a fare il biglietto lui sferra quattro pugni all' autista e fugge

Martedì 24 marzo a Jesolo un autista di un servizio di trasporto pubblico è stato colpito con quattro pugni da un passeggero che aveva tentato di salire senza biglietto. Dopo aver aggredito l’autista, l’uomo è scappato via. L’episodio si è verificato nella prima serata e non ci sono state altre persone coinvolte. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L'episodio in piazza Internazionale a Jesolo martedì sera, raccontato da Atvo. Allertati i carabinieri, al vaglio le telecamere per ricostruire i fatti Un autista Atvo è stato aggredito da una persona che voleva viaggiare senza il biglietto, nella prima serata di martedì 24 marzo, a Jesolo. Ne dà notizia Atvo, secondo cui l’autista, colpito con vari pugni al volto, è stato sottoposto alle prime visite del caso al pronto soccorso, mentre oggi è stato visitato dall’oculista per controllare l’occhio interessato da un colpo e dal dentista per un problema a un dente. Il dipendente Atvo, che ha 53 anni, 29 dei quali al servizio dell’Azienda di Traporti del Veneto Orientale, è residente a Jesolo; ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - «Vai a fare il biglietto», lui sferra quattro pugni all'autista e fugge Articoli correlati Attimi di panico sull’autobus: sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista, poi fuggeCampi Bisenzio (Firenze), 5 gennaio 2026 – Ancora un'aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane. Violenta lite in strada: lei fugge in casa, lui rompe la porta-finestra a calci e pugniMomenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, a Molinetto di Mazzano. Approfondimenti e contenuti su Vai a fare il biglietto lui sferra... Temi più discussi: Paolo Jannacci: Troppe morti bianche, da troppo tempo. Con il teatro-canzone vogliamo sensibilizzare; Va a fare il riposino pomeridiano, ma ha un malore nel sonno: bimbo di 3 anni muore in ospedale a Jesolo; La mamma di un bimbo autistico: Le famiglie si sentono sole, va fatto di più; Come va l'economia parmense? Se ne parla il 30 marzo ore 17 a Palazzo Soragna. Madre di un giocatore insulta l’arbitra: «Vai a fare la prostituta». Zaia: «Si vergogni»«Vai a fare la prostituta, vai a casa». È l’urlo che si è sentita rivolgere l’arbitra che dirigeva una partita di serie D di pallacanestro. A gridare al suo indirizzo la madre di un giocatore sul ... unionesarda.it Insulta arbitro donna, vai a fare la prostituta. Le offese urlate dalla madre di un giocatore in gara di basketDurante un incontro di pallacanestro di Serie D a Motta di Livenza (Treviso), una giovane arbitra è stata vittima di un grave episodio di sessismo. Una spettatrice, madre di un giocatore della squadra ... notizie.tiscali.it Cara Giorgia, nel 2016 avevi proprio ragione: se perdi il referendum vai a casa. Memoria corta x.com Cara Giorgia, nel 2016 avevi proprio ragione: se perdi il referendum vai a casa. Memoria corta - facebook.com facebook