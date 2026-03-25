Vacanze estive | iGrandiViaggi ricorda l’imminente scadenza dell’offerta Best Price 2026 e lancia i nuovi tour Explorer

iGrandiViaggi ha annunciato che il 31 marzo scadrà l’offerta Best Price Estate 2026, che permette di prenotare vacanze a prezzi agevolati. Contestualmente, l'agenzia ha presentato una nuova gamma di tour denominata Explorer, dedicata a destinazioni specifiche. L’offerta comprende pacchetti con partenze e prezzi variabili, disponibili fino alla fine del mese.

iGrandiViaggi ricorda la scadenza dell’offerta Best Price Estate 2026 fissata al 31 marzo per alcuni dei villaggi mare del gruppo in Sardegna, Sicilia e Calabria, e annuncia il debutto di Explorer, la nuova linea dedicata ai tour di taglio più curato e immersivo verso alcune delle destinazioni più affascinanti dell’Asia e del mondo. Le due direttrici, lette insieme, restituiscono il senso di una strategia precisa. Da un lato la vacanza organizzata in villaggi turistici del gruppo affacciati sulle spiagge più belle del mare italiano, con formule già note e molto richieste. Dall’altro un ampliamento dell’offerta tour operator, con prodotti che puntano su gruppi contenuti, guide in italiano e una costruzione del viaggio che prova a superare lo schema del “vedo tanto, capisco poco”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vacanze estive: iGrandiViaggi ricorda l’imminente scadenza dell’offerta Best Price 2026 e lancia i nuovi tour Explorer Articoli correlati Qual è il momento peggiore del 2026 per prenotare le vacanze estiveCon l'inizio del 2026 state già pensando alle vacanze estive? Ecco qual è il periodo dell'anno peggiore per prenotare un viaggio. Vacanze estive 2026: 10 mete per ogni budget da prenotare subitoLe mete più interessanti e gettonate per le vacanze estive 2026: dall'Italia all'Europa, passando per i Paesi del Mediterraneo e non solo.