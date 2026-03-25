Usa una mattonella come arma e ferisce un poliziotto

In un episodio avvenuto nel carcere di Marassi, un detenuto ha usato un pezzo di mattonella come arma e ha ferito un agente della polizia penitenziaria. L'operatore ha riportato ferite guaribili in cinque giorni. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di violenza registrati all’interno della struttura.

Nuovo episodio di violenza all'interno del carcere di Marassi. Un uomo detenuto nell'istituto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria con un pezzo di mattonella provocandogli ferite certificate guaribili con una prognosi di cinque giorni. Il detenuto era già stato protagonista di alcuni episodi violenti durante la sua detenzione nel carcere della Spezia. “Solidarietà all’agente ferito, è inaccettabile la continua spirale di violenza nelle carceri” ha commentato Donato Capece, segretario generale del Sappe. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Usa una mattonella come arma e ferisce un poliziotto Articoli correlati Leggi anche: Milano, clandestino sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto e lo ferisce al petto e alla spalla: per bloccarlo gli sparano a una gamba Fermato per un controllo, ferisce un poliziotto: arrestatoLe verifiche amministrative, eseguite da personale della Pas e della polizia locale reparto commercio, hanno interessato tre esercizi commerciali.