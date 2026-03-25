Un avvocato di Manhattan è stato condannato a seguito di una frode da circa 4,4 milioni di dollari legata alla pandemia di Covid-19. Durante la sentenza, l’uomo ha pianto in aula. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui si contestano i reati di appropriazione indebita e truffa, con accuse che coinvolgono anche la gestione di fondi destinati a emergenze sanitarie.

Un avvocato di Manhattan scoppia in lacrime in tribunale mentre viene condannato per una frode da 4,4 milioni di dollari legata al COVID Bryan McKenna è stato accusato di aver sottratto denaro per finanziare la sua relazione con la fidanzata, un’amministratrice delegata, e per le cure psichiatriche del figlio. Il vice procuratore distrettuale Jonathan Borle ha affermato che McKenna ha utilizzato dei fondi per la sua fidanzata, Duni Zenaye, CEO di AstZen Group “Elkay Plastics, un’azienda produttrice e distributrice di imballaggi, aveva contattato AstZen Group per acquistare 500.000 scatole di guanti in lattice di grado medicale da utilizzare come DPI durante la pandemia di COVID-19, e aveva depositato i 4,45 milioni di dollari in un conto fiduciario gestito da McKenna”, ha riportato il New York Post. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, frode da 4,4 milioni di dollari legata al Covid: condannato avvocato

Articoli correlati

Parma, scoperta maxi frode legata al Superbonus 110: sequestro da oltre 12 milioni di euro, 10 indagatiÈ di dieci indagati e oltre 12 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma contro un presunto...

Frode fiscale, condannato a oltre 10 anni il "re dei surgelati" di Palermo. Confisca da 20 milioniE’ stato condannato a 10 anni e otto mesi Salvatore Vetrano, il «re dei surgelati» di Palermo .

Una selezione di notizie su Usa frode da 4 4 milioni di dollari...

Argomenti discussi: L’analista che ha ricattato l’azienda e il musicista che ha truffato Spotify con l’AI: le sentenze storiche che spaventano il web; Sumitomo Mitsui pronta incrementare la sua quota nel colosso Usa Jefferies: cosa fanno le azioni.

Frode per ricevere i fondi agricoli europei: confisca da 4,7 milioni di euro a quattro imprenditoriPADOVA - Confisca di oltre 4,7 milioni di euro a quattro imprenditori agricoli padovani, condannati in via definitiva per una frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Le attività ... ilgazzettino.it