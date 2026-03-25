Usa ed Ecuador bombardano un sito di narcotrafficanti I residenti | Era soltanto una fattoria

Le forze di sicurezza di USA e Ecuador hanno condotto un bombardamento su un sito ritenuto legato al traffico di droga. Secondo i residenti locali, l’area colpita era una semplice fattoria. La notizia si inserisce in un contesto di operazioni congiunte contro le attività illegali, mentre nel frattempo il presidente americano si preparava a ricevere i leader conservatori della regione.

Mentre il presidente Trump si preparava ad accogliere i leader conservatori latinoamericani a un vertice in Florida all’inizio di marzo, funzionari statunitensi hanno diffuso un video di una massiccia esplosione che mostrava la distruzione di quello che, a loro dire, era un campo di narcotrafficanti, collegati a gruppi armati colombiani, nelle zone rurali dell’Ecuador. Il filmato aveva lo scopo di dimostrare che l’esercito statunitense, che da mesi bombarda imbarcazioni che sostiene trasportino droga dal Sud America, stava « ora bombardando narco-terroristi sulla terraferma », come ha scritto sui social media il segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Open.online

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