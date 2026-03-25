Usa campione di cornhole senza braccia e senza gambe accusato di omicidio | ha sparato all'amico in auto

Un giocatore professionista di cornhole, privo di tutte e quattro le estremità, è stato accusato di aver ucciso un uomo a colpi di arma da fuoco durante un litigio in auto. L’incidente è avvenuto nella cittadina di La Plata, nello Stato del Maryland, e il sospettato è stato arrestato dopo aver sparato all’amico che si trovava nel veicolo.

Un giocatore professionista di cornhole e amputato di tutti quattro arti, Dayton Webber, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Bradrick Wells, passeggero della sua auto, durante una lite a La Plata, nello Stato del Maryland. Arrestato in Virginia, deve ora rispondere di omicidio di primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Rogoredo, come Salvini e la destra hanno difeso l’agente accusato di omicidio “senza se e senza ma” Campione di MMA contro un lottatore senza gambe: incontro insensato, finisce per strangolamentoPur con tutta la stima per il coraggio di Zion Clark, il combattimento di MMA tra l'americano nato senza gambe e il peso massimo brasiliano Valter... Una raccolta di contenuti su Usa campione di cornhole senza braccia... Discussioni sull' argomento Usa, campione di cornhole senza braccia e senza gambe incriminato per omicidio; Senza arti, ma armato: il campione di cornhole accusato di omicidio; All’Abetone impianti aperti fino al 12 aprile; E’ morto Giuseppe De Feo, titolare di Peroni: una vita nell’ultima boutique storica di via Sparano. Usa, campione di cornhole senza braccia e senza gambe incriminato per omicidioUn giocatore professionista di cornhole e amputato di tutti quattro arti, Dayton Webber, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Bradrick Wells, passeggero ... fanpage.it Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/nyt-piano-usa-15-punti-porre-fine-guerra-ma-pentagono-ordina-invio-2000-soldati-regione-AIOalL9B #MedioOriente #Iran #Usa #Trump #IlSole24Ore - facebook.com facebook Un nuovo studio in #USA ha identificato meno di 30 #psichiatri che hanno ricevuto un totale di $ 4,54 milioni in pagamenti da #industrie. $ 645.135 non sono stati dichiarati alle riviste. @giulicast @robertdolci @jeffsheehan @WalterPaganin @whatishealth2 x.com