Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 25 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 25 marzo 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La trasmissione include le segmenti dedicati sia al Trono Over sia al Trono Classico. Sono previste registrazioni e anticipazioni sui vari protagonisti, con aggiornamenti relativi alle dinamiche tra i partecipanti. La puntata sarà visibile sui canali ufficiali e sui servizi di streaming dell’emittente.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 25 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Rosanna a muso duro con Alessio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con Alessio e Matteo, ma in studio scatta l’ennesima discussione. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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