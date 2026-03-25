Università La Sapienza primo posto mondiale in lettere classiche e storia antica

Le classifiche internazionali confermano la posizione di rilievo di alcune università italiane, con La Sapienza che si distingue come prima al mondo in lettere classiche e storia antica. Altre istituzioni, tra cui la Bocconi e il Politecnico di Milano, mantengono un buon piazzamento in diverse graduatorie globali. I dati sono stati pubblicati recentemente e riflettono le performance accademiche delle università italiane a livello internazionale.