In questa fase della stagione, Unieuro si trova a dover affrontare una sfida importante contro Avellino, che si presenta in ottima forma. La squadra avversaria ha mostrato una buona crescita nelle ultime partite e si prepara a disputare la partita con determinazione. Per Unieuro, il confronto rappresenta un’opportunità per ottenere punti fondamentali in vista della classifica.

"In questa fase della stagione non bisogna più guardare in faccia nessuno, guardare classifiche, ranking o altro. Dobbiamo portare a casa i 2 punti. Dopo tante partite torniamo finalmente a giocare in casa, davanti al nostro pubblico. L’obiettivo è la salvezza diretta ed è fattibilissimo, però bisogna iniziare ad inanellare qualche vittoria consecutiva". Non fa tanti giri di parole Stefano Bossi, ultimo arrivato in casa Unieuro, alla vigilia della gara di stasera alle 20 (arbitri Grappasonno, Berlangieri, Bartolini) al Palafiera contro l’ Unicusano Avellino, formazione quinta con 36 punti. L’Unieuro perdendo a Ruvo non ha dato seguito alla... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Unieuro, adesso ti serve proprio un exploit. C’è da fermare Avellino in gran spolvero

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