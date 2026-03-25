unico bacino farmaceutico per 3 poggio carmignano e campi unite

I comuni di Poggio a Caiano e Carmignano sono stati inseriti nel bacino farmaceutico di utenza di Campi Bisenzio. Questa modifica coinvolge i servizi di distribuzione dei farmaci e si applica all’intera area. La decisione riguarda la gestione delle prescrizioni e delle consegne, interessando i residenti di tutte e tre le località.

I Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano entrano nel “bacino farmaceutico di utenza“ di Campi Bisenzio. Sino ad oggi, i Comuni medicei non avevano una farmacia notturna e il progetto è quello di andare a unirsi a Campi, dove insiste una farmacia aperta 24 ore su 24. "Di questo dobbiamo ringraziare la pronta disponibilità del sindaco di Campi Andrea Tagliaferri che ha subito accolto la nostra richiesta - spiegano i sindaci di Poggio (Riccardo Palandri) e Carmignano (Edoardo Prestanti) - perché con questo accordo potremo avere una copertura anche notturna delle farmacie. Il tema delle farmacie aperte la notte è da sempre di grande attualità e interesse per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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