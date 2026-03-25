Unc la benzina torna a superare 1,8 euro | in crescita anche il gasolio

In tutta Italia, i prezzi della benzina e del gasolio sono aumentati oggi, con la prima che supera la soglia di 1,8 euro in alcune aree di autostrada. Il gasolio ha raggiunto i 2,094 euro al litro, toccando così i livelli più alti degli ultimi mesi. Gli aumenti interessano le principali stazioni di servizio del paese, sia nelle aree urbane che nelle zone di transito.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi rialzi di gasolio e benzina in tutta Italia, con la benzina che supera 1,8 euro in autostrada e il gasolio che sfiora 2,10 euro, fermandosi a 2,094. E’ quanto scrive l’Unc in una nota precisando che secondo i dati Mimit rielaborati dalla stessa associazione dei consumatori, la media regionale del gasolio arriva a 2,04 euro, mentre la benzina è a 1,74. Anche le Marche, che ieri erano l’unica regione a vendere il gasolio sotto i 2 euro, varcano quella soglia. Unc osserva quindi che secondo i dati Mimit rielaborati oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade, si vende a Bolzano con 2,063 euro al litro, al secondo posto la Valle d’Aosta con 2,057, medaglia di bronzo per la Sicilia con 2,051 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unc, la benzina torna a superare 1,8 euro: in crescita anche il gasolio Articoli correlati Carburanti, Unc: riordino accise, gasolio più caro di benzinaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Carburanti, il gasolio resta sopra i 2 euro. Unc: “Il taglio delle accise non basta”Firenze, 25 marzo 2026 – Il taglio delle accise ha portato un alleggerimento dei prezzi, ma non abbastanza. Una raccolta di contenuti su Unc la benzina torna a superare 1 8... Temi più discussi: Caro carburanti, 10 consigli per risparmiare al distributore di benzina; Carburanti, il gasolio resta sopra i 2 euro. Unc: Il taglio delle accise non basta; Caro carburanti, l’allarme dell’Unc al Mimit: Benzina sotto le medie annue, ma il gasolio è a livelli record; Contro i rincari. Unc: le accise ridotte non fanno calare i prezzi alla pompa. Carburanti, il gasolio resta sopra i 2 euro. Unc: Il taglio delle accise non bastaFirenze, 25 marzo 2026 – Il taglio delle accise ha portato un alleggerimento dei prezzi, ma non abbastanza. In Toscana il gasolio continua a restare sopra i 2 euro al litro nei distributori più cari e ... lanazione.it Benzina e gasolio, mappa dei prezzi dopo il taglio delle acciseTOSCANA: L'Unione nazionale consumatori ha quantificato le variazioni nei listini dei carburanti in Toscana e in Italia. Le tabelle e il risparmio su un pieno ... toscanamedianews.it Unc: "Gasolio supera 2 euro al litro, in tutte le regioni si è oltrepassata quella soglia" - facebook.com facebook Unc, il gasolio supera i 2 euro in Umbria e nella media regionale x.com