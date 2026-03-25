I democratici hanno vinto le elezioni suppletive nel distretto 87 della Florida, che include una zona vicino a Mar-a-Lago. La vittoria si è verificata ieri, dopo una competizione tra candidati di entrambi gli schieramenti. La conquista del seggio rappresenta un risultato importante nel quadro politico locale, con i democratici che rafforzano la loro presenza in quella regione.

I democratici hanno vinto ieri le elezioni suppletive nel distretto 87 della Florida, che comprende la tenuta di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sfilando ai repubblicani un altro seggio alla Camera dei rappresentanti di Tallahassee, che resta comunque saldamente in mano al Grand Old Party. Ma la vittoria della deputata democratica Emily Gregory, che alla sua prima esperienza in politica ha ottenuto il 51,15% dei voti, rappresenta comunque una batosta per l’inquilino della Casa bianca, che aveva appoggiato il suo avversario repubblicano Jon Maples, fermatosi al 48,85%. “Mi sono concentrata sulle questioni che più interessano le famiglie della Florida”, ha commentato Gregory a margine della sua vittoria, intervenendo al programma OutFront condotto da Erin Burnett sulla Cnn. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Un’altra batosta per Donald Trump: i democratici conquistano il seggio statale della Florida a Mar-a-Lago

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