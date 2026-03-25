Una spranga di ferro e liquido infiammabile nella cella d' isolamento caos nel carcere di Secondigliano

Durante un'ispezione nel carcere di Secondigliano, sono stati rinvenuti una spranga di ferro e due bottiglie di plastica contenenti liquido infiammabile all’interno di una cella d’isolamento. La scoperta è avvenuta ieri e ha provocato momenti di tensione all’interno della struttura. La presenza degli oggetti è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti.

La sigla sindacale FSA-CNPPSPP, che ne dà notizia, denuncia nel carcere napoletano "la situazione più pesante degli ultimi 20 anni" Una spranga di ferro e, dentro due bottiglie di plastica, un liquido infiammabile. È quanto trovato ieri in un'ispezione all'interno di una cella d'isolamento nel carcere di Secondigliano. Il detenuto ritenuto responsabile del materiale era una persona già sottoposta al regime del 14-bis, ovvero l'isolamento previsto per chi comprometta "l'ordine e la sicurezza" nel carcere. Lo stesso detenuto – spiega la sigla sindacale FSA-CNPPSPP – nel corso della notte avrebbe tentato di sfondare il blindo della cella battendogli contro la branda del letto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Una spranga di ferro e liquido infiammabile nella cella d'isolamento, caos nel carcere di Secondigliano Articoli correlati Incendio in pizzeria a Secondigliano, nessuna traccia di liquido infiammabile: ipotesi incidenteDopo i primi rilievi nella pizzeria "Benvenuti al Sud" di Secondigliano, colpita da un grave incendio, si propende per la pista del tragico incidente. Rapina violenta nella villa del noto avvocato di Arezzo: donna minacciata con una spranga di ferroSotto scacco, la vittima è stata costretta ad assistere all'apertura della cassaforte, da cui i banditi hanno sottratto diversi gioielli AREZZO – Un...