Una riforma tecnica Occasione persa

Un avvocato del Foro di Varese, noto anche per ruoli come amministratore locale e per la partecipazione a discussioni politiche locali, ha preso parte attivamente alla campagna referendaria per la riforma della giustizia, partecipando a incontri pubblici e incontri tecnici. La riforma, definita come una modifica di carattere tecnico, è stata oggetto di confronti pubblici, ma alcuni osservatori considerano che si sia persa un’opportunità di modifiche più sostanziali.

Avvocato del Foro di Varese, già amministratore locale e figura nota nel dibattito politico del territorio, Luca Marsico si è impegnato nella campagna referendaria a sostegno del Sì alla riforma della giustizia, partecipando a incontri pubblici e momenti di confronto tecnico. Il suo nome circola anche tra i possibili protagonisti delle amministrative del 2027. All’indomani del voto nazionale, Marsico offre una lettura critica della comunicazione e rivendica il carattere tecnico della sua posizione. A livello nazionale ha vinto il No. Quali sono stati, secondo lei, gli errori nella comunicazione? "Ho cercato di portare avanti una divulgazione il più possibile tecnica, lontana da coinvolgimenti ideologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Una riforma tecnica. Occasione persa" Articoli correlati Marsilio attacca il fronte del No: “Riforma travisata, occasione persa”L'Aquila - Dopo il referendum sulla giustizia, il presidente dell’Abruzzo critica la narrazione della campagna elettorale e parla di un’opportunità... Referendum, 14 milioni di italiani bocciano la riforma Nordio. Meloni: “Rammarico per occasione persa”. Schlein: “Oltre le aspettative”Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude con un verdetto netto: vince il No con il 54%, mentre l’affluenza sfiora il 59%, un dato che... Una raccolta di contenuti su Una riforma tecnica Occasione persa Temi più discussi: Una riforma tecnica. Occasione persa; Giustizia, una riforma autoritaria; Riforma dei tecnici: cresce la preoccupazione nelle scuole; Progetto di vita: la svolta della riforma disabilità. Ferro: «Falsità dalla sinistra, persa un’occasione storica»CATANZARO Rispettiamo il verdetto dei cittadini, che abbiamo chiamato a esprimersi su una riforma attesa da anni, prevista nel nostro programma elettorale e portata avanti con coerenza e coraggio. L ... corrieredellacalabria.it L’avvocato Massari: Una riforma necessaria, una campagna informativa indegnaA poche ore dal voto sul referendum costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, il penalista denuncia il clima avvelenato di queste settimane: invece di mettere i cittadini in co ... lecceprima.it L’iniziativa, in programma per mercoledì 1° aprile, in occasione del Precetto Pasquale, è stata voluta dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - facebook.com facebook In occasione dei 100 anni dalla nascita di Dario Fo, Luigi Casillo ripercorre la sua carriera e i suoi successi x.com