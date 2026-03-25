È stata costituita una nuova comunità energetica rinnovabile nella zona della Brianza Meratese. I membri condividono l’energia prodotta, immettono il surplus nella rete e utilizzano i ricavi per finanziare interventi sociali nel territorio. La comunità mira a favorire lo scambio di energia tra i partecipanti e a sostenere iniziative locali attraverso le entrate generate.

È nata la nuova Comunità energetica rinnovabile della Brianza Meratese, tramite cui i componenti si scambiano l’energia che producono, l’immettono in rete e con i guadagni finanziano interventi sociali suol territorio. Aderiscono i comuni di Calco, Imbersago, Lomagna, Merate, Olgiate Molgora, Osnago, Robbiate e Verderio, più 59 soci partecipanti tra privati cittadini e imprese, 3 in qualità di prosumer, cioè di produttore di energia tramite impianti solari con potenza complessiva di 36,07 Kilowatt, e 56 in qualità di consumer cioà fruitori. Ci sono già altri 16 ulteriori potenziali prosumer, i cui impianti porterebbero la potenza disponibile a quasi 550 Kilowatt, in grado di alimentare fino a 180 abitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una nuova comunità energetica

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