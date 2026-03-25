una nostra vittoria ora si punti forte sulla valorizzazione

Nelle prossime ore, l’indicazione geografica dell’erbazzone reggiano sarà ufficialmente iscritta sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. La decisione riguarda la protezione e il riconoscimento del nome come prodotto tipico. L’iscrizione rappresenta un passaggio formale nel procedimento di tutela dell’origine e delle caratteristiche del prodotto.

Nelle prossime ore, l’indicazione geografica tipica dell’ erbazzone reggiano verrà iscritta nero su bianco sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. A darne notizia è l’avvocato e responsabile dipartimento Agroalimentare Forza Italia regionale Giuseppe Pagliani, il quale insieme al legale e socio Gianluca Dallari ha tutelato gli interessi dell’associazione produttori reggiani. La stessa che, nel 2022, ha avviato l’iter per il riconoscimento della Igp. "Questa è una grande vittoria per noi – commenta Pagliani –. Lo studio ha dedicato due anni e mezzo a questa battaglia. Devo ringraziare la tenacia dei produttori e anche gli esponenti del mio partito che ci hanno dato un aiuto fondamentale, insieme al governo, per ottenere il grande riconoscimento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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